Découvrez les performances de nos Diables à l'étranger ce dimanche:

ITALIE:



Un 20e but en Serie A - opportuniste - de Romelu Lukaku à la 22e minute n'aura pas permis à l'Inter Milan de battre Bologne en match de la 30e journée de championnat, dimanche au stade Giuseppe Meazza. Les hommes d'Antonio Conte ont été surpris 1-2, leur premier revers à domicile depuis le 6 octobre. Ils conservent la 3e place du classement avec 64 points, à 4 points de la Lazio de Jordan Lukaku et Silvio Proto, battue sans appel samedi par l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers (0-3). La Juventus file vers son 9e titre consécutif. Les Turinois sont leaders avec 75 points. A la reprise d'un ballon expédié sur le poteau par Lautaro Martinez, Lukaku avait démontré son sen sens du but. Mais ce ne fut pas suffisant. Pourtant, Lautaro Martinez a eu l'occasion de réaliser le break mais son penalty a été repoussé par le gardien polonais Skorupski (62e). Réduits à dix depuis la 57e, les Bolognais n'ont pas baissé les bras et en six minutes, aux 74e et 80es minutes, ils sont venus arracher un succès des oeuvres de leurs attaquant gambiens Juwara et Barrow mais aussi de leur dernier rempart Skorupski, prêté par Manchester United, qui a multiplié les interventions décisives.

Bologne remonte à la 9e place du classement et possède 41 unités et pointe à 5 longueurs de l'AC Milan actuel 6e et en position de disputer les qualifications de l'Europa League.

ANGLETERRE:



Liverpool a battu Aston Villa 2-0 dimanche en match de la 33e journée de Premier League. Les nouveaux champions d'Angleterre ont aligné le Diable Rouge Divock Origi comme titulaire à la pointe de l'attaque. Il a été remplacé à la 60e par Firmino. Mane (71e) et Jones (89e) ont trouvé la faille dans la défense d'Aston Villa toujours privée de Bjonr Engels (tendon d'Achille). Liverpool a enlevé son premier succès depuis l'assurance de remporter le 19e titre de son histoire. A l'occasion de leur première sortie, les Reds avaient été corrigés 4-0 à Manchester City jeudi dernier.

Au classement, Liverpool possède 89 points pour 66 à Manchester City qui joue dimanche soir à Southampton.

Aston Villa demeure 18e avec 27 points à une longueur de Watford (Christian Kabasele), battu samedi à Chelsea (3-0), 17e et premier club sauvé.