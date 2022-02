L'unique but de la rencontre a été inscrit dans les arrêts de jeu par Kylian Mbappé sur une passe de Lionel Messi (90e+3). Jérémy Doku était absent dans l'effectif breton en raison d'une blessure. Après 24 journées, le PSG caracole en tête avec 59 unités et possède seize longueurs d'avance sur Marseille. Après cette défaite, Rennes stagne à la cinquième place avec 37 points et pourrait être dépassé par l'AS Monaco de Philippe Clément qui reçoit Lorient dimanche.

Aux Pays-Bas, Heracles, avec Noah Fadiga et Lucas Schoofs au coup d'envoi, s'est imposé 1-0 contre Utrecht pour le compte de la 22e journée de Eredivisie. Schoofs a été remplacé à la mi-temps par Elias Serra qui a cédé sa place à la 88e minute. Le score était déjà de 1-0 grâce à Kaj Sierhuis. Du côté d'Utrecht, Othman Boussaid a été remplacé à l'heure de jeu.

Au classement, Utrecht reste bloquée au septième rang avec 35 unités, à une longueur du Vitesse de Loïs Openda, tandis que l'Heracles grimpe à la douzième place avec 23 points.