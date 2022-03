Dans le cadre de la 28e journée du championnat d'Angleterre, Watford s'est incliné 2-3 à domicile face à Arsenal. Christian Kabasele est resté sur le banc chez les visités tout comme Albert Sambi Lokonga dans l'autre camp. Au classement, Arsenal occupe la 4e place (48 points) et Watford reste 19e (19 points). Depuis l'arrivée de Roy Hodgson, Watford a retrouvé des couleurs à l'extérieur (une victoire à Aston Villa et nul à Manchester United) mais cela marche beaucoup moins bien à domicile. Déjà battus par Brighton et Crystal Palace, les Hornets ont subi un nouveau revers face à Arsenal. Le début de la rencontre a été chaud avec un but d'ouverture des Gunners par Martin Odegaard (5e, 0-1) et la réplique de Watford sur un superbe ciseau retourné de Cyucho (11e, 1-1). Alors que Watford poussait ses actions, Arsenal a repris l'avance grâce à Bukayo Saka (31e, 1-2).

A la reprise, les Gunners ont fait le break sur une remise en retrait d'Alexandre Lacazette, dos au but, pour Gabriel Martinelli (52e, 1-3). Arsenal a encore failli alourdir la marque par Eddie Nketiah, qui venait de monter au jeu (80e). Après un passement de jambes à l'entrée de la surface, l'attaquant des Gunners a décroché une frappe du pied droit, qui a heurté le montant (81e). Mais en marquant son deuxième but de la saison, Moussa Sissoko a redonné espoir à Watford (87e, 2-3).

Aux Pays-Bas, le PSV a battu Heracles 3-1 dans le cadre de la 25e journée. Joey Veerman (20e, 1-0), Eran Zahavi (55e, 2-0) et Cody Gakpo (71e, 3-1) ont propulsé le club d'Eindhoven en tête du classement avec 58 points, un d'avance sur l'Ajax, qui reçoit Waalwijk. Heracles, qui a réduit son retard par Samuel Armenteros (69e, 2-1), occupe la 12e position (26 points). Rayon Belges, Johan Bakayoko est monté au jeu (90e+1) et Yorbe Vertessen est resté sur le banc coté visité et Elias Serria a fait son apparition à la 84e pour l'équipe d'Almelo.

En Italie, Bologne et Torino ont fait match nul 0-0 das un duel comptant pour la 28e journée. Titulaire chez les Bolognais, Arthur Theate a été averti (33e) et remplacé en fin de match (80e). Au classement, les deux équipes restent côte à côte: Torino est 11e (34 points) et Bologne 12e (33 points).