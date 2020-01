Schalke s'est imposé 2-0 vendredi face à Mönchengladbach en match d'ouverture de la 18e journée du championnat d'Allemagne de football.

Titulaire avec les visités, Benito Raman a été remplacé par Ahmed Kutucu (69e) après avoir donné l'assist sur le second but. Lorsque Raman est sorti Suat Serdar (48e) et Michael Gregoritsch (58e) avaient déjà mis les Königsblauen à l'abri.

Au classement, Schalke se hisse en quatrième position (33 points) tandis que Mönchengladbach (35 points) reste deuxième en attendant le résultat du Bayern Munich (33 points) dimanche à l'Hertha Berlin. Leipzig, qui reçoit l'Union Berlin samedi, est premier (37 points).