Opéré de la colonne vertébrale le 1er mars dernier, Sebastiaan Bornauw a repris l'entraînement collectif avec le FC Cologne, a communiqué mercredi le club allemand. Bornauw, 21 ans, souffrait de douleurs au dos depuis fin janvier et devait passer sur le billard le 18 février dernier. L'opération avait finalement été reportée après une réaction allergique du Diable Rouge lors de l'anesthésie.

L'ancien joueur d'Anderlecht avait fait ses débuts avec les Diables Rouges en octobre 2020 lors d'un match amical contre la Côte d'Ivoire (1-1). Il avait ensuite été titularisé lors du match amical contre la Suisse en novembre (2-1).

Cologne lutte toujours pour son maintien en Bundesliga et occupe la 14e place avec 22 points, soit trois de plus que l'Arminia Bielefeld, 16e et barragiste.