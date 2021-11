Chez les visités, Matz Sels était bien dans le but et chez les Champenois Wout Faes a tenu sa place en défense alors que Thomas Foket, blessé au mollet, était absent.

Largement dominé par Strasbourg en début de match, Reims a ouvert la marque par Hugo Ekitike dès sa deuxième occasion (22e, 0-1). Les Alsaciens auraient pu égaliser avant le repos mais Kevin Gameiro a manqué la transformation d'un penalty (42e). Strasbourg a quand même arraché un point grâce à un goal au bout du temps additionnel de Jean-Ricner Bellegarde (90e+7, 1-1) Au classement, Strasbourg est 7e (19 points) et Reims (13 points) occupe la 15e position.

En Italie, Arthur Theate et Bologne ont été surpris 0-1 par Venise avec Daan Heymans sur le banc. L'unique but a été inscrit par l'ancien joueur du Club de Bruges David Okereke (61e). Après 13 journées, Bologne point en 9e position (18 points) et Venise en 13e (15 points).