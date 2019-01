L'Atalanta et l'AS Rome ont assuré le spectacle dimanche dans le cadre de la 21e journée du championnat d'Italie de football (3-3).

Timothy Castagne (45e), qui a joué tout le match, a inscrit le premier but des visités, qui étaient menés 0-3 à ce moment-là. Edin Dzeko (3e, 33e) et Stephan El Shaarawy (40e) avaient mis les Romains à l'aise quand le Diable Rouge a repris de la tête un centre d'Alejandro Gomez (45e, 1-3). Toujours sur passe de Gomez, Rafael Toloi a encore réduit l'écart (59e, 2-3) et Duvan Zapata aurait pu égaliser sur penalty (70e). Le buteur colombien a rapidement fait oublier son échec en arrachant l'égalisation juste après (71e, 3-3). A l'aller, les deux équipes s'étaient quittées sur le même score. La Roma (34 points) occupe la 5e position et l'Atalanta (32) est 7e.

La Fiorentina, avec Kevin Mirallas sur le banc, s'est imposée 3-4 à Chievo bien qu'elle ait joué à dix à la suite de l'exclusion de Marco Benassi (59e). Luis Muriel (4e, 0-1) et Benassi (27e, 0-2) ont permis aux Florentins de prendre les devants. Mais Mariusz Stepinski (38e, 1-2) et Sergio Pelissier (60e, 2-2), sur penalty, ont remis les deux équipes à égalité. Federico Chiesa a alors relancé la Fiorentina en signant un doublé (79e, 86e). Filip Djordjevic (86e, 3-4) a réduit le retard pour les visités, qui avaient vu Pelissier manquer un second penalty (85e). Au classement, la Fiorentina (30 points) est 9e et Chievo reste dernier (8).

PAYS-BAS

Malgré la montée au jeu d'Ottman Boussaid (65e), Utrecht s'est incliné face à Willem II (0-1). Le milieu anglais Dan Crowley a inscrit l'unique but de la rencontre comptant pour la 19e journée (46e). Jordy Croux est resté sur le banc chez les vainqueurs, qui se rapprochent à un point des barrages pour l'Europa League (9e, 25 points) et d'Utrecht (6e, 28 points).

Alessandro Ciranni et Marco Ospitalieri ont suivi du banc la victoire de Sittard contre Vitesse (2-1). Sittard (23 points) se retrouve 10e et Vitesse (29) reste barragiste pour l'Europa League (5e).

ECOSSE

Hibernian a pris les trois points (1-3) à St Mirren, qui a ouvert la marque par Simeon Jackson (24e). Oliver Shaw (61e, 1-1) et Darren McGregor (70e, 1-2) avaient porté Hibernian au commandement quand Stéphane Omeonga est monté au jeu (76e). Stephen Mallan a alourdi l'addition (87e, 1-3). Après 23 journées, Hibernian (32 points) est 7e et St Mirren reste dernier (12e, 12 points).

TURQUIE

Osmanlispor est allé s'imposer 0-2 à Giresunspor, réduit à dix suite à l'exclusion de Berkan Yildirim (58e). Titulaire chez les visiteurs, Tortol Lumanza-Lembi a distillé l'assist sur le premier but de Sinan Kurt (76e). Eric Mbu a directement doublé la mise (77e). Lumanza, qui avait été averti (29e), a quitté le terrain (85e). Après 19 journées, Osmanlispor (35 points) est troisième, Giresunspor (20 points) 14e.