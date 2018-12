Les Belges à l'étranger: Tottenham, avec Alderweireld, corrige Everton sur ses terres

Radja Nainggolan suspendu provisoirement par l'Inter Milan pour raisons disciplinaires

ESPAGNE

Batshuayi rentre, Valence s'impose

Monté à la 75e minute, Michy Batshuayi a vu son club de Valence prendre les trois points dans les dernières secondes du match contre Huesca (2-1), dimanche à Mestalla pour le compte de la 17e journée de Liga.

Le Diable Rouge, que la presse annonce de retour à Chelsea cet hiver après ne pas avoir convaincu chez les 'Ches' où il est en prêt, a une nouvelle fois dû se contenter d'un statut de remplaçant en championnat. Batshuayi n'a plus été titularisé depuis le 27 octobre en Liga.

L'équipe de Marcelino a pris les commandes du match à la 25e minute grâce à un but de Daniel Parejo. Huesca, dominateur dans le second acte, a rétabli l'égalité sur penalty à la 72e via Cucho. A l'ultime seconde du temps additionnel, l'Italien Cristiano Piccini a donné la victoire aux siens. C'est la première victoire de Valence en championnat depuis le 24 novembre, qui pointe à la 8e place (22 pts). Huesca reste 20 et dernier (8 pts).

ANGLETERRE

Tottenham, avec Alderweireld, corrige Everton sur ses terres

Tottenham Hotspurs a corrigé Everton en déplacement dimanche (2-6) en clôture de la dix-huitième journée de Premier League. Toby Aldeweireld, titulaire, et ses coéquipiers confortent leur troisième place au classement. Mousa Dembele et Jan Vertonghen, blessés, n'ont pas participé à la rencontre.

Suite aux défaites samedi de Manchester City, 2-3 face à Crystal Palace, et de Chelsea, 0-1 contre Leicester, Tottenham avait l'occasion de réaliser la bonne opération en cas de victoire sur la pelouse d'Everton dimanche. Pourtant menés dès la 21e minute sur un but de Walcott, les Spurs ont finalement fait exploser la défense des 'Toffees' en l'emportant 2-6.

Son (27) a tout d'abord égalisé six minutes après l'ouverture du score des pensionnaires de Goodison Park. Alli (35), Kane (42) et Eriksen (48) ont ensuite donné une avance de trois buts aux visiteurs avant que Sigurdsson (51) ne réduise le score. Les Londoniens ont encore inscrit deux nouveaux buts par la suite, via Son (61) et Kane (74), pour finalement infliger une véritable correction aux joueurs locaux.

Mousa Dembele, blessé à la cheville, et Jan Vertonghen, touché à la cuisse, n'ont pas participé à la victoire des troupes de Mauricio Pochettino.

Tottenham, troisième avec 42 points, prend cinq points d'avance sur Chelsea, quatrième, mais revient surtout à deux unités de Manchester City, qui compte 44 points. Liverpool, victorieux à Wolverhampton 0-2, trône en tête de la Premier League avec 48 points.

ITALIE

Radja Nainggolan suspendu provisoirement par l'Inter Milan pour raisons disciplinaires

L'Inter Milan a annoncé dimanche avoir suspendu "temporairement" Radja Nainggolan pour des "raisons disciplinaires", sans pour autant préciser l'origine de cette mise à l'écart. L'ancien international belge a joué 67 minutes du partage des Milanais samedi sur le terrain du Chievo Vérone (1-1) lors de la 17e journée du championnat italien.

ALLEMAGNE

Casteels et Wolfsbourg s'imposent sur le fil à Augsbourg

Le VfL Wolfsbourg a obtenu les trois points sur le fil dimanche après-midi sur la pelouse d'Augsbourg (2-3) lors de la dix-septième journée de Bundesliga. Les coéquipiers de Koen Casteels, titulaire entre les perches, menaient 0-2 au repos avant de se faire rejoindre au score en début de seconde période. Le but salvateur est arrivé à la 89e pour les 'Loups'.

Guilavogui (33), sur corner, et William (41), d'un tir de l'extérieur de la surface, ont permis à Wolfsbourg de prendre un avantage de deux buts au repos. Au retour des vestiaires, Augsbourg réagissait par l'intermédiaire de Khedira (49) qui réduisait le score après quatre minutes. À l'approche de l'heure de jeu, les joueurs locaux égalisaient sur une tête de Cordova (59). En toute fin de rencontre, Wolfsbourg arrachait finalement la victoire sur une contre attaque rapide initée par une belle relance du pied de Casteels et conclue par Gerhardt (89).

En enchaînant une troisième victoire consécutive et un sixième match sans défaite, Wolfsbourg grimpe à la cinquième place avec 28 points. Augsbourg est, pour sa part, quinzième avec 15 unités.

PAYS-BAS

Jordy Croux assiste depuis le banc à la victoire de Willem II au FC Emmen

Willem II s'est imposé 0-2 dimanche sur la pelouse du FC Emmen en clôture de la dix-septième journée d'Eredivisie. Les coéquipiers de Jordy Croux, sur le banc toute la rencontre, grimpent ainsi à la douzième place du classement.

Willem II a inscrit un but dans chaque période de la rencontre. Ozbiliz a tout d'abord ouvert le score en fin de première période (42) sur un tir placé dans le rectangle avant que Sol (55) ne double la mise au retour des vestiaires. L'ancien joueur du Racing Genk Jordy Croux est resté toute la rencontre sur le banc.

Willem II retrouve le goût de la victoire après deux revers consécutifs en championnat. Les troupes de l'ancien entraîneur du Club de Bruges Adrie Koster se situent à la douzième place au classement avec dix-neuf unités.