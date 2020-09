Avec son trio de Diables rouges, Leicester a débuté la saison 2020-2021 par une victoire 0-3 à West Bromwich Albion dimanche. Timothy Castagne a réussi ses débuts en ouvrant la marque pour les Foxes sur une passe de Dennis Praet (57e, 0-1). Youri Tielemans était également titulaire.

Jamie Vardy a pris les deux autres buts à son compte en transformant deux penalties (73e, 83e). Praet a été remplacé par James Maddison entre les deux tirs (75e).

Aux Pays-Bas, l'Ajax est allé s'imposer 0-1 au Sparta Rotterdam avec Michael Heylen en défense. Le Brésilien Antony a inscrit l'unique but de la rencontre d'un tir à distance (38e). Pourtant, les Ajacides ont joué à dix suite à l'exclusion précoce de Nicolás Tagliafico pour une faute de main (27e). Heracles, qui a perdu son buteur Cyriel Dessers, a pris les trois points contre La Haye (2-0). Chez les perdants, Dante Rigo et Samy Bourard étaient titulaires mais ont tout deux été remplacés respectivement à la 63e et 64e minute. Rai Vloet (49e) et Silvester van der Water (70e) avaient inscrit les deux buts de l'équipe d'Almelo quand Boy Kemper, le défenseur de La Haye, a reçu la carte rouge (72e, 2 jaunes). Le FC Emmen s'est incliné 3-5 face au VVV Venlo. Chez les visités, Sekou Sidibe a fait ses débuts en montant au jeu à la 88e alors que le score était de 3 partout. Dans le camp des visiteurs, Nezar S'rifi est resté sur le banc. Waalwijk et tous ses Belges se sont inclinés à domicile face à Vitesse (0-1). Lois Openda a joué 65 minutes avec l'équipe d'Arnhem, qui a vu Oussama Darfalou marquer l'unique but de la rencontre (45e+2, 0-1). A Waalwijk, Anas Tahiri et Ahmed Touba ont joué l'intégralité de la rencontre. Lennerd Daneels est sorti (82e) alors que Thierry Lutonda est monté au même moment pour un autre joueur (82e) tandis que Sebbe Augustijns et Nando Nostlinger sont restés sur le banc.

En France, Reims a été battu 1-0 à Angers sur un but de Stéphane Bahoken (55e). L'attaquant camerounais avait auparavant raté la transformation d'un penalty accordé pour une faute de Wout Faes, qui a été exclu (42e). Par contre, Thomas Foket a joué tout le match et Thibault De Smet a fait banquette.

En Espagne, Vallaldolid et la Real Sociedad avec Adnan Januzaj à partir de la 78e ont partagé l'enjeu (1-1). Michel a donné l'avance aux visités (40e, 1-0) et Roberto Lopez a égalisé pour les Basques (60e, 1-1).