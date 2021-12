Pour la 16e journée de Bundesliga, le Bayern Munich s'est imposé, 0-5, en déplacement à Stuttgart. Les buts ont été partagés entre deux joueurs: Gnabry (40e, 53e et 74e) et Lewandowski (69e et 72e). Orel Mangala était titulaire du côté du VfB, et a été remplacé à la 75e. Cette défaite met Stuttgart en difficulté au classement, puisque le club ne compte qu'un point d'avance sur Augsbourg, reléguable, qui jouera mercredi.

En 16es de finale de Coupe des Pays-Bas, le PEC Zwolle s'est offert une large victoire, 4-0, contre Maastricht, qui évolue en Division 2. Le Belge Siemen Voet a ouvert la marque (14e), avant que Van den Berg (20e), Adzic (62e) et Tedic (70e) ne se joignent à la fête. Les visiteurs alignaient plusieurs Belges dès le coup d'envoi (Romain Matthys, Allan Delferriere, Matteo Waem, Leroy Labylle et Mitchy Ntelo) tandis que Marciano Aziz est venu se joindre à la colonie en deuxième mi-temps.

Samy Bourard et Hervé Matthys ont quant à eux figuré avec l'ADO La Haye, enregistrant une victoire 4-2 face aux amateurs de Gemert pour qui Yentl Meyssen est monté au jeu.