ALLEMAGNE:

Après une défaite la semaine passé face à Hoffenheim (2-0), Wolfsbourg et Koen Casteels ont repris leur marche vers l'avant en terrassant Schalke 04 samedi lors de la 25e journée de Bundesliga (5-0).

Un but contre son camp de Shkodran Mustafi avait lancé les Loups en première mi-temps (32e) avant que Wout Weghorst (51e), Bote Baku (58e), Josip Brekalo (64e) et Maximilian Philipp n'alourdissent le score. Benito Raman est sorti à la 72e minute alors que Koen Casteels a joué toute la rencontre.

Wolfsbourg est toujours 3e de Bundesligaavec 48 points, soit 10 de moins que le leader, le Bayern Munich qui l'a emporté 1-3 à Brême. Schalke 04 est plus que jamais dernier après la victoire de Mayence 1-0 face à Fribourg. Raman et ses coéquipiers comptent 10 points, 9 de moins que l'Arminia Bielefeld et 11 que Mayence, barragiste.

ESPAGNE:

Le Real Madrid l'a emporté dans les derniers instants de la rencontre samedi face à Elche lors de la 27e journe de Liga (2-1). Eden Hazard, blessé depuis fin janvier, a effectué son retour sur les terrains . Menés au jeu à la suite du but de Dani Calvo (61e), les Madrilènes ont fini par l'emporter grâce à Karim Benzema (73e et 90e+1). Eden Hazard a fait son retour sur les peslouses, en entrant au jeu à la 75e minute à la place de Junior Vinicius.

ANGLETERRE:

En Angleterre, Crystal Palace l'a emporté 1-0 face à West Bromwich Albion grâce à un but de l'ancien Anderlechtois Luka Milivojevic (37e sur penalty). Christian Benteke a joué toute la recontre alors que Michy Batshuayi est resté sur le banc des Eagles. Crystal Palace est 11e avec 37 points, West Bromwich reste 19e avec 18 unités.