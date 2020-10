BRUXELLES 04/10 (BELGA)

Wolverhampton a mis fin à une série de deux défaites en battant Fulham 1-0 dimanche dans le cadre de la 4e journée du championnat d'Angleterre. Leander Dendoncker a joué tout le match avec les Wolves dont le but a été inscrit par Pedro Neto (56e). Au classement, Wolverhampton se hisse en 12e position (6 points) tandis que Fulham, qui a collectionné quatre défaites, reste dernier.

En Italie, l'Inter est allée partager l'enjeu à la Lazio Rome (1-1). Lautaro Martinez (30e, 0-1) a donné l'avance aux Milanais et Sergej Milinkovic-Savic (55e,1-1) a égalisé pour les Romains. La rencontre a été assez rude. L'arbitre a sorti huit cartes jaunes dont une à Romelu Lukaku (42e) et deux rouges. L'attaquant de la Lazio, Ciro Immobile a été exlu à la 69e et l'Interiste Stefano sensi à la 86e. Au classement, l'Inter est 3e (7 points) et la Lazio 9e (4 points). A l'Inter , Lukaku a disputé les 90 minutes alors que Radja Naiggolan, malade, était absent.

En France, Monaco, avec Eliot Matazo sur le banc, s'est incliné 1-0 à Brest. Romain Faivre (8e) a signé le but des Bretons, qui se hissent en 9e position avec 9 points, un de moins que l'ASM (6e).

Aux Pays-Bas, le Sparta Rotterdam a réussi un partage incroyable avec Alkmaar (4-4) au cours de la 4e journée. Menés 0-4 après 33 minutes, Michael Heylen et ses équipiers ont signé une fameuse remontada Abdou Harroui (57e, 1-4) et Dirk Abels (64e, 2-4) ont réduit la marque avant que Maxime Bizot, le gardien d'Alkmaar (ex-Genk), ne se fasse exclure (85e). Lennart Thy sur penalty (88e, 3-4) et Sven Mijmans (90e, 4-4) ont égalisé pour le Sparta, qui prend son premier point (17e). Alkmaar (3 points) reste 13e.

Mike Ndayishimiye n'a pas marqué et Willem II s'est incliné 1-4 face à Feyenoord. Vangelis Pavlidis (13e, 1-0) avait pourtant ouvert la marque pour la formation d'Arnhem. Mais Ridgeciano Haps (22e), Brian Linssen (48e) et Steven Berghuis (55e, 77e) ont donné les trois points aux Rotterdamaois, qui partagent la première place avec Heerensveen (10 points). Willem II (4 points) est 11e.

En Allemagne, Keon casteels a fait son retour à la compétition avec Wolfsburg lors d'un match nul contre Augsbourg (0-0). Les Loups, qui ont enregistré trois partages, sont 15e. Augsbourg, qui a perdu ses premiers points, est 2e (7).