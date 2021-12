ITALIE

Une mauvaise opération pour le club qui pourrait hériter de la lanterne rouge ce week-end en cas de victoire de Salernitana. Sur le banc lors de la défaite 2-0 à la Juventus le 5 décembre, Zinho Vanheusden retrouvait une place de titulaire dans la défense du Genoa. L'ancien joueur du Standard a disputé 85 minutes avant d'être remplacé. Une présence qui n'empêchait pas la "Samp" de remporter les trois points grâce à des réalisations de Manolo Gabbiadini (7e, 0-1; 67e, 0-3) et Francesco Caputo (49e, 0-2). Mattia Destro se chargea d'atténuer la sévérité des chiffres en sauvant l'honneur pour les siens (78e, 1-3).

À l'issue de cette défaite, le Genoa reste coincé à l'avant-dernière place avec dix unités et pourrait descendre à la dernière place du classement en cas de victoire de Salernitana à la Fiorentina samedi après-midi.

ANGLETERRE

Kabasele absent lors de la défaite de Watford.

Watford a réalisé une mauvaise opération vendredi soir en Premier League. En ouverture de la 16e journée, les Hornets se sont inclinés 2-1 à Brentford. Avec Christian Kabasele sur le banc toute la rencontre, Watford a pris l'avantage via l'ancien joueur du Club de Bruges le Niégrian Emmanuel Dennis (24e, 0-1). Les "Bees" de Brentford ont renversé le cours de la rencontre à la 84e par l'entremise de Jansson (1-1 ) et dans le temps additionnel grâce à Mbeumo (90e+5, 2-1). Brentford passe provisoirement de la 13e à la 9e place du classement avec 20 points. Watford, 17e avec 13 unités, est juste devant les trois clubs en position de relégable Burnley, Newcastle et Norwich qui possèdent tous trois dix points.

PAYS-BAS

Kabangu présent dans celle de Willem II.

Aux Pays-Bas, Elton Kabangu est monté au jeu à la 62e minute mais l'attaquant n'a pu empêcher son équipe de Willem II de terminer bredouille son match à domicile contre Cambuur 1-3. Avec ce succès Cambuur progresse de la 8e à la 4e place provisoire après seize matchs et compte 27 points. Le club de Tilburg est 13e et totalise 18 unités.