Le match France - Suisse a laissé beaucoup de Français sur leur faim. Comme nous vous en avions déjà parlé, certains ont même réclamé que le match soit rejoué sous prétexte d'une erreur d'arbitrage. Une pétition, qui a rassemblé plus de 200.000 signatures, a été lancée en ce sens.

Celle-ci indiquait: "Lors de la séance de tirs au but du match France - Suisse, le gardien Sommer n’était pas sur sa ligne lors du tir de Mbappé. Nous demandons l’annulation de la qualification de la Suisse, et donc de rejouer le match. Le sport doit se jouer dans les règles et ce soir les règles n’ont pas été respectées".

Toujours friand de se moquer de ses voisins, un Belge a décidé de lancer à son tour une pétition, afin de rejouer... le match face à l'Argentine du Mondial 1986. "J’ai de sérieux doutes par rapport aux buts de Maradona, il était hors-jeu. Il faut rejouer le match", indique-t-il, plein d'ironie. A peine lancée, la pétition a déjà recueilli quelques signatures...