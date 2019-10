Après le carton infligé par Leicester à Southampton vendredi dernier (0-9), les Foxes continuent sur leur rythme d'enfer.

Il a en effet fallu moins de 7 minutes en Cup à Burton Albion pour voir Iheanacho ouvrir le score sur une passe de... Youri Tielemans.

Quelques minutes à peine, Tielemans se chargeait lui-même de doubler le score (0-2, 20e) sur un assist de Praet.

La suite de la rencontre a été moins facile pour Leicester, qui a vu son adversaire revenir à 1-2 à la 52e. Maddison a finalement mis les siens à l'abris en toute fin de match (1-3 à la 89e).

Il s'agit du 4e assist et du 5e but de la saison pour Tielemans. C'est aussi le troisième match consécutif où il se montre décisif après son but contre Burnley et le pion et l'assist contre Southampton.

But de Lukaku

Romelu a inscrit le deuxième but des siens en déplacement au Brescia de Mario Balotelli, d'une magnifique frappe en lucarne (0-2).

En début de partie, Lautaro Martinez avait donné l'avantage à l'Inter.

Raman plante un doublé

Du côté de l'Allemagne, c'est Benito Raman qui profite de la Coupe pour se mettre en évidence. En déplacement au Arminia Bielefeld, pensionnaire de deuxième division, le Belge a inscrit les deuxième (25e minute) et troisième (31e) buts de Schalke. Les deux buts ont été inscrits sur des passes décisives de Mark Uth.

Bielefeld est ensuite revenu à 2-3, insuffisant pour renverser Schalke 04.