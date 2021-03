La Belgique est le pays européen qui a, statistiquement, le plus de chances de se qualifier pour le Mondial 2022 ! Selon des chiffres publiés par Gracenote, les Diables ont 88% de chances de se qualifier pour le tournoi prévu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.Une statistique flatteuse sur papier qui laisse tout de même 12% de "chance" aux hommes de Roberto Martinez de se planter. Ce qu'on appelle la glorieuse incertitude du sport, qui est un peu plus présente encore quand le sélectionneur doit composer avec plusieurs blessés comme c'est le cas actuellement.L'Espagne (85%), la France (84%) et le Portugal (82) sont les autres nations européennes qui ont le plus de chances de se qualifier.

Pour rappel, la campagne qualificative des Diables débutera ce mercredi soir, à 20h45, face au pays de Galles.