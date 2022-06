Trois centimètres. Parfois, une carrière se joue à ça. Timothy Castagne est passé tout près de prendre une retraite anticipée à seulement 25 ans.

Il y a bientôt un an, le 12 juin, il a vécu le plus gros traumatisme de sa carrière. Après 27 minutes face aux Russes en ouverture de l’Euro 2020 décalé en 2021, Castagne s’est lancé dans un duel tête contre tête avec Kuzyaev. Un contact qui l’a projeté au sol et qui aurait pu lui coûter très cher.

Retour sur douze mois aussi fous que difficiles marqués par des blessures, des coups durs et la naissance de son premier enfant.

"Au niveau collectif, ça allait moins bien pour Leicester. J’ai connu deux blessures. Donc, oui, cette saison a peut-être été la plus difficile depuis que je suis pro", résume-t-il.

Une opération risquée, Juin 2021