1 "Denayer ou Vermaelen pour bloquer Dzyuba"

"Roberto Martinez va utiliser le plan qu’il avait mis en place lors des deux victoires contre les Russes en qualifications pour l’Euro. Son but : bloquer l’excellent targetman qu’est Dzyuba. Il est le point d’ancrage des offensives et surtout du jeu long. Il sait garder le ballon et le remiser. Les joueurs qui évoluent derrière lui dans le 4-2-3-1 se ruent alors pour jouer le deuxième ballon. Ce système est travaillé, automatisé...