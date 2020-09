Attendu au tournant face à l’armada citizen, l’arrière de Foxes rayonne. Analyse.

Quitter la Serie A pour traverser la Manche. Douze mois avant Timothy Castagne, Dennis Praet l’avait également fait en partant de la Sampdoria. À son arrivée chez les Foxes, Praet reconnaissait quelques difficultés d’adaptation à cause d’une "grande différence entre l’Italie et l’Angleterre, où il y a plus d’intensité aux entraînements et en match. En Italie, c’est plus tactique."

Pour son nouveau coéquipier, aucun problème ! Premier match, première titularisation, premier but, première très grosse impression pour Timothy Castagne à West Bromwich (0-3). Le deuxième match, le week-end dernier contre Burnley (4-2), n’a pas été moins maîtrisé. Un assist sur le but égalisateur, une action qui a mené au 2-1 et surtout une très grande présence défensive.