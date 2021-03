© BELGA

Black Lives Matter Les Belges ne se sont pas arrêtés là. Quelques minutes plus tard, juste avant le coup de sifflet initiant le début de la rencontre, les Diables ont déposé un genou à terre, en soutien au mouvement "Black Lives Matter", qui dénonce le racisme systémique aux Etats-Unis et ailleurs. Ce "kneeling" n'a pas été suivi par les Biélorusses, qui sont restés immobiles durant le geste des Belges.

Ce geste s'inscrit dans la lignée des équipes néerlandaises et norvégiennes, qui avaient dénoncé quelques jours plus tôt les conditions de travail des migrants au Qatar. Plus de 6.500 travailleurs étrangers auraient péri dans cet Etat du Golfe ces dernières années, notamment dans la construction de stades pour la Coupe du Monde 2022.