Titulaire, Adnan Januzaj est sorti (55e) alors que son équipe menait grâce à Jon Guridi (47e). Benat Turrientes (70e) et Mikel Oyarzabal (90e+2) ont également laissé leur empreinte sur la rencontre. Aux Pays-Bas, Vitesse, Twente, AZ et RKC se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe. Vitesse s'est imposé 2-1 face au Sparta Rotterdam grâce à un doublé de Nikolai Frederiksen (42e, 80e). Chez les vainqueurs, Lois Openda a été remplacé (82e) tandis que Michael Heylen a joué tout le match avec le Sparta, qui avait ouvert la marque par Vito van Crooij (33e, 0-1)

L'AZ a pris la mesure de Heracles (4-1), Lennerd Schoofs est monté au jeu à la mi-temps alors que son équipe était déjà menée 2-1. Waalwijk n'a pas eu trop de peine à se débarrasser 0-5 de Harkemase Boys, un club de 4e division. Auteur du 4e but (88e) Thierry Lutonda a joué tout le match, Sebbe Augustijns (41e) et Lennerd Daneels (80e) ont été remplacé et Dario Van den Buijs est monté au jeu (80e) alord que le RKC menait 0-3.

Malgré le but d'ouverture de Cyriel Dessers (47e), Feyenoord a été élimné 2-1 par Twente.