L'Inter s'est imposé 1-0 contre la Lazio mercredi soir lors de la 5e journée de Serie A. L'équipe de Romelu Lukaku, qui a joué 83 minutes, s'est imposée 1-0 grâce à un but de la tête de Danilo D'Ambrosio, bien servi au petit rectangle par Cristiano Biraghi. Les Interistes d'Antonio Conte signent donc une 5e victoire de rang et sont en tête du championnat avec une marge de deux points sur la Juventus.

Simultanément, Naples et Dries Mertens se sont inclinés sur la pelouse du San Paolo devant Cagliari (0-1), toujours orphelin de Radja Nainggolan blessé au mollet. Les Sardes se sont imposés grâce à un but de l'Argentin Lucas Castro en fin de rencontre (88e). A noter que Kalidou Koulibaly a été exclu dans la foulée du but (88e). Au classement, l'Inter est premier (15 pts), Naples et Cagliari sont respectivement 4e et 5e avec 9 unités au compteur.

Privé de nombreux titulaires avec les blessures de Cavani, Draxler, Icardi, Mbappe ou encore Verratti, Dagba et Kehrer, le PSG a mordu la poussière devant son public contre le Stade de Reims (0-2) de Thomas Foket, passeur décisif pour Boulaye Dia (90e+4). Hassane Kamara (29e) avait ouvert le score pour les Champenois alors que Meunier a été remplacé à la 59e minute côté parisien. Malgré cette défaite, le PSG de Thomas Tuchel est toujours en tête de Ligue 1 avec 15 points, à égalité avec Angers.

En Espagne, Eden Hazard et Thibaut Courtois ont assisté depuis le banc des remplaçants à la victoire 2-0 du Real Madrid contre Osasuna à Bernabeu. Junior Vinicius et Rodrygo ont marqué les deux buts madrilènes. L'équipe de Zinédine Zidane est en tête avec 14 points, juste devant son voisin de l'Atlético (13 pts).





Michy Batshuayi, titulaire pour la première fois avec Chelsea, a inscrit ses deux premiers buts de la saison pour les Blues à l'occasion de la large victoire (7-1) des Blues contre Grimsby, pensionnaire de D4, en seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue.

Après trois bribes de match en Premier League, l'attaquant belge s'est rapidement mis en avant, inscrivant le deuxième but des Londoniens d'un tir en pivot (7e). En fin de partie, il a profité d'un bon service de l'Américain Christian Pulisic pour faire 6-1 (86e). Trois minutes plus tard, il a donné l'assist à Callum Hudson-Odoi, dernier buteur de la soirée (89e).

Titulaire indiscutable en championnat, Leander Dendoncker n'était pas sur la feuille de match lors de la victoire étriquée (1-0) de Wolverhampton contre Reading, club de Championship (D2).

A noter, les surprenantes défaites de West Ham, battu 4-0 à Oxofrd United (D3), et de Sheffield United, surpris 0-1 à domicile par Sunderland (D3).

L'Olympique Lyonnais, avec son capitaine Jason Denayer dans l'axe central pendant l'intégralité de la rencontre, a été contraint au partage sur la pelouse de Brest (2-2) mercredi lors de la 7e journée de Ligue 1. Les Gones ont mené à deux reprises grâce à des buts de Moussa Dembélé (28e) et Maxwel Cornet (69e) mais Yoann Court a inscrit un doublé salvateur pour les Bretons (29e, 85e). C'est le 5e match sans victoire, toutes compétitions confondues, pour l'OL.

Simultanément, Matz Sels et Strasbourg se déplaçaient à Lille, vice-champion de France. Titulaire indiscutable dans les perches du Racing, le gardien belge s'est retourné à deux reprises. Abandonné par sa défense, il a vu Victor Osimhen, ancien attaquant de Charleroi, ouvrir le score à la 43e. En seconde période, Osimhen a parfaitement lancé Loïc Remy, qui a remporté son face à face contre Sels (2-0, 64e).

Quant à Aaron Leya Iseka, il est monté à la 77e minute lors de la défaite de Toulouse contre Angers (0-2) au Stadium. Rachid Alioui a inscrit un doublé en fin de rencontre (88e, 90e+5).

Au classement, Lyon est 9e (9 pts), Toulouse 14e (8 pts) et Strasbourg 17e (6 pts).

En Italie, Timothy Castagne a enchaîné, pour la première fois depuis son retour, une seconde titularisation de rang avec l'Atalanta. Le latéral des Diables Rouges, opéré au ménisque début août, a vu son équipe s'imposer contre l'AS Rome au Stadio Olimpico (0-2). Le buteur maison, le Colombien Duvan Zapata (71e), et le Néerlandais Marten de Roon (90e) ont marqué les deux buts des Bergamasques. Au classement, la Dea dépasse son adversaire du jour et pointe provisoirement à la 3e place (10 pts).