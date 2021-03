Roberto Martinez sera obligé de faire tourner contre la Biélorussie, mais il aura du mal à se défaire de certains cadres.

J’ai repris 33 joueurs parce qu’on va jouer trois matchs en six jours, ce qui est du jamais-vu au niveau international”, expliquait Roberto Martinez lors de sa sélection il y a dix jours. Mais, après deux rencontres, il n’a donné du temps de jeu qu’à la moitié de son groupe (16 joueurs sur 32 puisque Mangala a dû déclarer forfait).

Face à la Biélorussie mardi, l’adversaire le plus faible des trois, on verra donc de nouvelles têtes. “Oui, il y aura une rotation”, a confirmé le coach après le nul à Prague. “On doit retrouver un peu de fraîcheur. On va analyser chaque cas individuellement.”