Les Diables débutent leur préparation ce lundi: voici leur programme jusqu'à la fin de la phase de groupes Diables Rouges N. Ch. Cette semaine, Roberto Martinez et son staff vont pouvoir entamer la préparation à l'Euro avec l'ensemble des Diables rouges, à l'exception de Kevin De Bruyne. © Belga

Après la finale de Champions League disputée ce samedi, Kevin De Bruyne bénéficiera de quelques jours de repos avant de rejoindre l'équipe nationale lundi prochain. Malheureusement, KDB passera une partie de ce temps de récupération précieux à subir des examens et des soins pour sa blessure au visage.



Les 25 autres joueurs retenus par Roberto Martinez arriveront tous à Tubize dans les prochaines heures. Après avoir reçu les résultats de leur test covid, ils pourront commencer leur préparation pour cet Euro que toute la Belgique attend. Un tournoi qui sera marqué par la mise en place d'une "bulle" sanitaire visant à isoler les joueurs et le staff du monde extérieur: aucun contact direct avec les journalistes ni même avec leur propre famille et la contrainte de se déplacer tous en même temps. Ce qui représente notamment un vrai challenge pour les cuisiniers de l'équipe qui, en temps normal, arrivent au moins 24 heures avant les Diables à leur prochaine destination pour tout préparer.



C'est aussi pour cette raison que les retours à Tubize entre les matches seront limités: les Diables iront directement de Copenhague à Saint-Petersbourg entre les matches contre le Danemark et la Finlande. En cas de qualification pour la finale, ils resteront à Londres après la demi-finale.





Voici le programme complet de l'équipe nationale pour les prochains jours:



- 31 mai: conférence de presse d'Eden Hazard et Roberto Martinez à 15h. Entraînement en petits groupes à 18h15.

- 1er juin: entraînement à 11h.

- 2 juin: entraînement à 19h.

- 3 juin: Belgique-Grèce à 20h45 (match amical).

- 4 juin: repos.

- 5 juin: entraînement à 19h.

- 6 juin: Belgique-Croatie à 20h45 (match amical).

- 7 juin: entraînement à 11h.

- 8 juin: entraînement à 11h.

- 9 juin: entraînement à 17h30.

- 10 juin: entraînement à 11h.

- 11 juin: départ pour Saint-Pétersbourg à 9h30. Arrivée à 13h30 à l'hôtel Astoria et entraînement à 18h30.

- 12 juin: Russie-Belgique à 21h.

- 13 juin: Départ pour Bruxelles à 11h.

- 14 juin: entraînement à 17h30

- 15 juin: entraînement à 17h30

- 16 juin: départ pour Copenhague à 11h. Arrivée à 12h30 à l'hôtel Marriott et entraînement à 18h30.

- 17 juin: Danemark-Belgique à 18h.

- 18 juin: départ pour Saint-Pétersbourg à 16h. Arrivée à l'hôtel Astoria à 19h.

- 19 juin: entraînement à 17h30.

- 20 juin: entraînement à 18h30.

- 21 juin: Belgique-Finlande à 21h.

- 22 juin: départ pour Bruxelles à 16h.