L'Union européenne de football (UEFA) a dévoilé vendredi le calendrier complet. Dans la foulée du duel face aux 'Oranje', la Belgique accueillera la Pologne le lundi 6 juin à 20h45 avant de se rendre au pays de Galles le vendredi 10 juin, toujours à 20h45. La 4e journée est elle prévue le lundi 13 juin avec un déplacement en Pologne (20h45).

Les deux dernières journées sont elles programmées en septembre. Le jeudi 22 septembre, les troupes de Roberto Martinez recevront le pays de Galles (20h45) avant de terminer leur phase de groupe par un déplacement aux Pays-Bas le dimanche 25 septembre (20h45).

La Ligue des Nations, qui va entamer sa troisième édition et qui a remplacé la très grande majorité des matches amicaux, rassemble les 55 associations membres de l'UEFA. Elles sont réparties en quatre ligues. Les ligues A, B et C comptent 16 nations alors que les 7 restantes figurent dans la ligue D, divisée en une poule de quatre pays et l'autre de trois.

À l'issue des six journées, le premier de chacun des quatre groupes de la Ligue A sera qualifié pour le Final Four, programmé du 14 au 18 juin 2023 dans un lieu encore à déterminer. Les quatre derniers descendront en Ligue B.