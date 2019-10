L'avion des Diables Rouges n'a pas encore décollé en direction du Kazakhstan. Le vol a déjà une heure de retard parce que les bagages de la délégation ont été mis à bord beaucoup plus tard que prévu, vu que les bagages ont dû être pesés.

Ce retard ne doit pas amuser Roberto Martinez. Le staff médical avait calculé qu'un départ à 16 heures était souhaitable, vu le décalage horaire de quatre heures. De plus, les joueurs resteront sept heures dans l'avion au lieu de six heures. Les joueurs, eux, ne semblaient pas trop se tracasser. Jan Vertonghen et Dries Mertens ont déjà commencé leur jeu de cartes.