Simon Mignolet homme du match dans un match à domicile contre la Grèce : cela signifie que la Belgique n’a pas impressionné. "Ne vous inquiétez pas", réagissait le gardien brugeois. "Je sais que tout le monde va nous juger par rapport au résultat. Et je sais qu’on doit toujours gagner contre la Grèce. Mais on sera prêts pour le début de l’EURO. Il faut remettre notre prestation dans son contexte."

Mignolet fait allusion aux nombreux changements. "Le coach a fait quelques essais. Quelques titulaires n’étaient pas au coup d’envoi. Et le coach a fait des changements à la mi-temps qu’il n’aurait pas fait s’il s’agissait de matchs officiels. Le but était de donner du temps de jeu à un maximum de garçons et c’est une bonne chose en vue du tournoi."

Étonnant : il n’a pas terminé la rencontre, laissant sa place dans les arrêts de jeu à Matz Sels. "C’était prévu ainsi, pour lui offrir une première cap. C’est mérité, surtout après sa longue absence sur blessure. Rentrer ainsi n’est pas simple pour Matz mais il a bien géré."

Mignolet ne dramatise pas le nul. "La Grèce n’a pas volé son point, même si le coup franc qui amène l’égalisation me semble assez généreux. On encaisse sur phase arrêtée et c’est quelque chose qui ne doit pas arriver. Mais on ne s’entraîne que depuis deux jours et on n’a pas encore pu bosser cet aspect du jeu, c’est normal. On ne s’est pas créé beaucoup d’occasions, alors que les Grecs auraient pu marquer un second but. Mais retenons les points positifs : quelques garçons se sont montrés et on a un noyau très étoffé qui répondra présent à l’Euro."

Praet : "Je sentais mon manque de temps de jeu"

Dennis Praet était un des meilleurs Belges, mais était critique envers lui-même. "Au milieu de la seconde mi-temps, j’ai senti que j’allais dans le rouge", dit le médian de Leicester. "J’ai peu joué cette année, surtout à cause d’une blessure de longue durée, et j’ai senti cela en seconde période. Il ne faut pas oublier, non plus, qu’on a eu quelques entraînements intensifs, ces derniers jours. Le plus important, pour des joueurs comme moi, c’est d’avoir reçu 90 minutes de jeu." Et quid du résultat ? "1-1 est un score logique. Ce n’était pas un match facile. La Grèce nous a bien mis sous pression et était agressive dans les duels."

T. Hazard : "Il va falloir monter en puissance"

Titulaire sur le côté gauche, Thorgan Hazard s’est bien entendu avec Yannick Carrasco, au point de voir le duo être décisif sur le but belge. "Disons que le point positif du match, c’est que je marque, oui… mais j’en rate une belle aussi. Dans l’ensemble, c’était un match compliqué, un match de reprise contre une équipe qui pose des problèmes à beaucoup de monde." Reste à comprendre pourquoi les choses ont calé en seconde période. "On ne va pas mettre ça sur le dos des jours de congé vu qu’on était content de les avoir, mais on revient après cette pause et on a seulement quelques jours d’entraînement. Il va falloir monter en puissance, crescendo."