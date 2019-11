La Belgique sera donc plus que probablement versée dans le groupe B de... la Russie, à l'Euro, puisque c'est le dernier groupe disponible pour cette Belgique qui sera tête de série.



Roberto Martinez avait décidé de faire confiance en défense à Alderweireld, Boyata et Vermaelen, tandis que Thorgan Hazard occupait le flanc gauche et que Mertens figurait bien dans le onze de base puisque De Bruyne reculait en position de n°8, renvoyant Tielemans sur le banc.



Alors que les Russes dominaient légèrement le premier quart d'heure, Thorgan Hazard se chargeait de les punir à la 20e d'une superbe frappe dans la lucarne de Guilherme pour la première réelle occasion des Diables.





Revivez notre direct:

A la 33e, un ballon d'Alderweireld trouvait le front de Lukaku qui remisait parfaitement pour Eden Hazard, dans l'axe. La volée du Madrilène terminait au fond des filets: 0-2.Toujours appliqués dans leur pressing sur Witsel et De Bruyne, les Russes en oubliaient naïvement le génie des autres Diables, comme lorsque Mertens lançait De Bruyne seul vers le but adverse à la 41e. Le Mancunien préférait servir Eden Hazard, seul face au but vide, plutôt que de s'offrir lui-même le 0-3 en défiant le gardien. De quoi permettre à Eden Hazard d'inscrire son premier doublé de la saison.A la 73e minute, Romelu Lukaku rentrait sur son pied gauche avant d'envoyer une puissante frappe de l'entrée du rectangle pour faire 0-4. Pourtant, les Diables avaient levé le pied en deuxième mi-temps, se contentant de gérer leur avance au gré des changements puisque Mertens a dû être remplacé dès la 50e par Tielemans à cause d'un pépin physique et que Denayer est monté à la place d'un Vermaelen qui n'était pas à 100% ces derniers jours. Batshuayi remplaçait alors Lukaku et les autres remplaçants quittaient le banc de touche pour aller se réchauffer aux vestiaires avant même le coup de sifflet final.Les Diables se relâchaient quelque peu ensuite, laissant la Russie réduire l'écart à la 80e sur corner, malgré un beau premier arrêt de Courtois: 1-4.Qu'à cela ne tienne, la Belgique de Martinez s'offre une neuvième victoire consécutive, un record national. Quant à Guilherme, le gardien russe, il se souviendra qu'il a encaissé 7 de ses 8 buts dans ces éliminatoires contre les Diables, dont 5 de l'oeuvre d'un Hazard.

Les compos:

Belgique: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vermaelen, Witsel, De Bruyne, Castagne, T. Hazard, Mertens, E. Hazard, Lukaku.

Russie: Guilherme, Mario Fernandes, Andrey Semenov, Georgiy Dzhikiya, Sergei Petrov, Yuri Zhirkov, Aleksey Ionov, Magomed Ozdoev, Roman Zobnin, Aleksey Miranchuk, Artem Dzyuba.