F. B. (avec RVP et M.J.)

La Belgique en huitièmes de finale d’un grand tournoi, c’est souvent une sacrée histoire, avec des rebondissements, heureux ou malheureux. Les premier et dernier en date ont marqué l’Histoire du football belge, pour des raisons différentes.

En 1986, les Diables ont eu le rôle de l’outsider qui fait tomber une grande nation du jeu. En 2018, ils ont été cette grande nation qui a failli passer à la trappe. L’ascenseur émotionnel a été intense.

Les émotions, et les déceptions, ont été fortes, aussi, en 1990 (David Platt), en 1994 (M. Röthlisberger) et en 2002 (M. Prendergast). Trois éliminations, et une, très douloureuse, injuste, en 1990.

Les qualifications de 2014 et 2016 ont été dans le sens du jeu. Il a fallu 17 tirs aux Diables pour venir à bout des Américains, et un Hazard royal pour se débarrasser sans difficulté de la Hongrie, lors du seul huitième de finale où le scénario s’est assez vite dessiné en faveur des Belges.

Coupe du monde 1986, Belgique - URSS 4-3 (a. p.): "Puis tout le stade a été derrière nous…"