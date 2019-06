Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, plusieurs Diables Rouges félicitent Hazard, devenu centenaire avec les Diables lors de la dernière rencontre à Chypre.





Eden Hazard sera mis à l'honneur ce samedi afin de célébrer ses 100 caps avec la Belgique. Cette 100e est arrivée lors du dernier déplacement à Chypre. Mais le staff et les joueurs des Diables voulaient fêter Eden à domicile. Ce sera donc lors de sa 101e sous le maillot noir-jaune-rouge, face au Kazakhstan.





Michy Batshuayi, Vincent Kompany, Marouane Fellaini, Christian Benteke et aussi Thorgan Hazard ont adressé un message vidéo à leur capitaine.





"Le Grand Eden Hazard. Je suis fier de toi. Tu montres au football que tu es un grand. J'espère que tu vas continuer comme ça. Je t'aime", lui adresse son ancien coéquipier de Chelsea Michy Batshuayi.





L'ancien capitaine de la sélection, Vincent Kompany, a aussi eu quelques mots pour "Hazardinho": "Le capitaine de la meilleur équipe nationale de tous les temps en Belgique. Je suis sur qu'on connaîtra encore de très belles années.





Marouane Fellaini y a été de sa petite intervention: "Félicitations pour ton 100e match. Je t'embrasse, ciao ciao".





Son meilleur ami Christian Benteke a aussi adressé un message à son pote: "Quel chemin tu as parcouru depuis les U16. Surtout pour le plaisir que tu donnes aux gens chaque weekend.





Enfin, Thorgan Hazard a rappelé à quel point il était fier de son frère: " Tu es un exemple pour tous les jeunes. Surtout continue comme ça et continue de me faire rêver moi et toute la Belgique"