Dries Mertens, Axel Witsel, Kevin De Bruyne et Eden Hazard ont eu une petite attention envers Big Rom qui fête ses 10 années en équipe nationale ce mardi.

Les Diables Rouges ont eu une belle initiative ce mardi en faisant une courte vidéo pour Romelu Lukaku ce mardi. Alors qu'ils lui souhaitent tous le meilleur possible, Mertens, De Bruyne, Witsel et Hazard y sont tous allés de leurnpetit commentaire dans ce court extrait vidéo.

Mertens s'est lancé dans un "We're getting old, boy" (On devient vieux, mec), oubliant peut-être que 6 ans séparent les deux joueurs puisque Romelu Lukaku n'est âgé que de 26 ans. Axel Witsel a quant à lui insisté sur les belles années qui arrivent encore pour l'attaquant de l'Inter Milan.

Pour Kevin De Bruyne, le rendez-vous est pris avec Lukaku pour "de volegende tien" (les 10 prochaines années)

Eden Hazard a quant à lui mis l'accent sur une demande spécifique qu'il a faite à Big Rom. "Attention mon gars. Moi je ne veux pas que tu marques 150 buts. Je veux que tu en marques un en demi-finale et en finale puis on gagne et c'est tout!" Un message clair et plein d'espoir de la part du joueur du Real Madrid qui croit dur comme fer à la victoire à l'Euro 2020 ou au mondial 2022.