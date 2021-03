On n’a pas vu un seul joueur de Pro League sur la pelouse de Louvain mercredi soir. Et il n’y en avait que deux sur les 23 noms de la feuille de match : Mignolet et Vanaken. Quand on sait que la sélection élargie du mois de mars ressemble à une sorte de présélection en vue de l’Euro, on peut être inquiet pour la représentation de notre championnat.

1 Vanaken a ses chances mais Martinez n’est pas fan