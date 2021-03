À part Hazard qui a marqué son premier but pro de la tête en grande partie grâce à la glissade de Roberts, il était difficile de trouver un acteur du match qui n’avait pas son mot à dire sur l’état de la pelouse de Louvain mercredi soir.

Bondissant et spongieux, le terrain du stade Den Dreef n’a plus rien à voir avec ce qui a été la plus belle pelouse du Royaume pendant quelques années...