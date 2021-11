Au terme d'une campagne de qualification à nouveau prolifique, les Diables ont validé leur ticket pour le Mondial 2022 au Qatar, leur cinquième participation consécutive à un grand tournoi.

Invaincus tout au long de la campagne (six victoires et deux partages), les Diables ont fait le spectacle en inscrivant de nombreux buts. Pas moins de 25 pour être précis. En huit rencontres, soit une moyenne impressionnante d'un peu plus de 3 buts par match.

De la République tchèque au pays de Galles en passant par la Biélorussie, l'Estonie et bien sûr le stade Roi Baudouin, nous vous proposons de revoir les 25 buts belges lors de cette campagne qualificative en vidéo.