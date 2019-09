Robert Martinez a décidé d'aligner Vermaelen et Dendoncker d'entrée, repositionnant son capitaine De Bruyne en soutien d'attaque.



Et les Ecossais, obligés de l'emporter s'ils veulent continuer à rêver de l'Euro, ont compris qu'il y avait un coup à jouer en l'absence de Denayer ou de De Bruyne parmi les premiers relanceurs belges. En imposant un gros pressing aux Diables, ils récupèrent beaucoup de ballons sur des erreurs techniques des hommes de Martinez.



Il a toutefois suffi d'une contre-attaque, initiée par une superbe relance de Mertens du gauche, pour mettre De Bruyne et Lukaku sur orbite. Le premier servait le second qui ne se faisait pas prier pour tromper Marshall. 0-1, 8e minute.



A la 24e minute, un deuxième corner obtenu en quelques secondes permettait à De Bruyne de trouver Vermaelen dans le petit rectangle: 0-2. A la 32e, un troisième corner permettait cette fois à Toby Alderweireld de placer une tête imparable, sur un nouvel assist de De Bruyne. 0-3.





Les compos:

Belgique: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Dendoncker, Chadli, Mertens, Lukaku, De Bruyne.



Écosse: David Marshall, Stephen O'Donnell, Andy Robertson, Mulgrew, Cooper, Scott McTominay, Callum McGregor, McLean, Snodgrass, Phillips, Christie.





