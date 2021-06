Un match à deux visages. Voilà comment on pourrait résumer la rencontre de Romelu Lukaku face au Danemark. Après un premier acte poussif, il est parvenu à se montrer décisif en seconde période. Après la rencontre, l'attaquant de l'Inter était présent en conférence de presse, après avoir été élu homme du match. S'il s'est évidemment penché sur la prestation de son équipe, une question lui a été posée à propos du "Coca-Cola gate" de Cristiano Ronaldo.

Et Big Rom' s'est plutôt amusé de cette situation. "Coca-Cola, appelez Roc Nation (l'agence qui le représente, ndlr), on peut travailler ensemble !", rigole le Diable rouge. On lui a ensuite demandé ce qu'il préférait entre le Coca et l'autre sponsor Heineken. Tout sourire, il a alors enlevé la bouteille de bière pour marquer sa préférence.

Même Roberto Martinez, présent lui aussi devant les médias a eu un petit mot pour la célèbre marque de soda. "Les Diables rouges aiment Coca-Cola", s'est-il exclamé sourire en coin.

Précision importante: Coca-Cola est l'un des sponsors les plus importants de la fédération belge. Les emballages de la célèbre boisson actuellement en vente sont d'ailleurs à l'effigie des joueurs.