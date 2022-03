Dans le football moderne, les staffs prennent de l’ampleur car on a besoin de l’expertise de nombreuses personnes pour être performant dans chaque domaine. Donc, plus nombreux nous sommes, plus nous travaillons de manière spécifique et avec de l’expérience. Et je pense qu’avec celles de Thomas Vermaelen et Thierry Henry, on va avoir un staff qui se complète bien. J’ai déjà l’impression que c’est naturel entre nous. On fonctionne de plus en plus comme dans les clubs, même en équipe nationale."

Anthony Barry, nouveau membre de l’encadrement des Diables rouges, a parfaitement résumé comment fonctionne actuellement une équipe nationale. À l’image de ce qu’ont fait les clubs, les plus grandes sélections, dont fait désormais partie la Belgique, ont vu leur staff prendre une énorme ampleur. Un phénomène décrypté par Ariël Jacobs en cinq questions.