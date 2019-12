Les Diables Rouges finissent l'année 2019 à la 1e place mondiale. Ils ont en effet conservé leur 1e place au nouveau classement FIFA publié jeudi.

C'est la douzième fois de suite que la Belgique, qui figure en tête de ce classement depuis septembre 2018, est installée au faîte de la hiérarchie, et la troisième fois que les Belges sont N.1 mondiaux en fin d'année.

La nation qui termine l'année à la 1e place du classement FIFA reçoit le titre d'Equipe de l'année. C'est la troisième fois que cet honneur revient à la Belgique, après 2015 et 2018. Les Diables égalisent ainsi l'Allemagne et dépassent l'Argentine (2x) et la France (1x). Seuls le Brésil (12x) et l'Espagne (6x) sont devant les Diables.

Par rapport au classement du 28 novembre, les troupes de Roberto Martinez sont toujours en tête devant la France et le Brésil, l'Angleterre et l'Uruguay complétant le top 5.

Le prochain grand objectif pour les Diables sera l'Euro 2020, qui verra les Belges affrontera la Russie (FIFA 38), le Danemark (FIFA 16) et la Finlande (FIFA 58).

Le Qatar, champion d'Asie, signe la "Progression de l'année". Le pays organisateur du Mondial 2022 a gagné 38 places en un an et pointe désormais au 55e rang.

A noter que 1082 rencontres internationales "A" ont été disputées en 2019, soit le total le plus élevé depuis l'introduction du classement FIFA, en 1993.

Le prochain classement FIFA sera publié le 20 février 2020.