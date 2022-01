Sur Twitter et Instagram, les Diables Rouges ont salué Thomas Vermaelen, qui va annoncer la fin de sa carrière vendredi. "Hasta la Vista, Verminator", a tweeté l'Union belge avec le hashtag 'Merci Thomas'. La publication a ensuite été partagéz par sa compagne Polly Rose Parsons. Jan Vertonghen a lui aussi réagi sur les réseaux en publiant une photo de lui et Vermaelen chez les Diables Rouges. "Félicitations pour ta grande carrière et à bientôt coach", a écrit le défenseur de Benfica.

Selon Het Laatste Nieuws, Vermaelen va annoncer la fin de sa carrière vendredi pour devenir adjoint de Roberto Martinez chez les Diables Rouges. Une communication officielle est attendue dans la journée. Vermaelen remplacerait l'Ecossais Shaun Mahoney, qui est retourné en Ecosse pour entraîner Hibernian.