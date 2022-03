Ce samedi soir, les Diables rouges défient l'Irlande. C’est la 16e fois que notre équipe nationale rencontre The Boys in Green. Les Belges mènent au nombre de victoires: 6 succès contre 4 défaites. Le dernier revers date de 1966, en amical. Mais notre équipe nationale n’a plus gagné à Dublin depuis 1965. Elle reste sur 3 partages dans la capitale irlandaise…

Retour sur 5 affrontements belgo-irlandais qui restent dans les mémoires.

1. 25 février 1934 (Éliminatoires Mondial 1934) > IRL – BEL 4-4

Ce match est entré dans l’histoire des Diables : c’est leur premier en éliminatoires d’une compétition de la Fifa. Après avoir été invitée à disputer la phase finale de la première Coupe du monde, en 1930 en Uruguay, la Belgique doit cette fois participer à une groupe qualificatif puisque 32 nations se sont cette fois inscrites au Mondial 1934. Versés dans le groupe 7 avec les Pays-Bas et l’Irlande (chaque équipe rencontre une seule fois les deux autres), les Diables se déplacent à Dublin, à Dalymount Park, le 25 février 1934, et en reviennent avec un spectaculaire 4-4, grâce aux Van Den Eynde : le Beerschotman Stanley, buteur à la 25e après que Jean Capelle eut ouvert le score, avait été remplacé par l’Unioniste François à la 34e, qui s’offrit un doublé. Mais James Kelly égalisa (4-4). Battus ensuite par les Pays-Bas 2-4, les hommes d’Hector Goetinck, 2es, se qualifiaient pour le tournoi italien, devançant les Irlandais, battus par les Bataves 5-2, à la différence de buts...

2. 24 mars 1965 (Amical) > IRL – BEL 0-2

C’est le dernier succès belge à Dublin, lors d’un match amical disputé à Dalymount Park. Victoire des Diables du duo Constant Vanden Stock-Arthur Ceuleers 0-2, grâce à un but contre son camp d’Andy Mcevoy (15e) et un du capitaine Jef Jurion (59e). Depuis, les Belges restent sur 3 partages dans la capitale irlandaise, chaque fois en éliminatoires d’un grand tournoi, à Landsdowne Road, stade qui fut détruit en 2007 pour laisser la place à une nouvelle enceinte, l'Aviva Stadium, où vont jouer les hommes de Roberto Martinez ce samedi...

3. 29 avril 1987 (Éliminatoires Euro 1988) > IRL – BEL 0-0

Le premier partage concédé par les Diables à à Landsdowne Road, le 15 octobre 1980 (1-1 ; Grealish répondant à Albert Cluytens) fut sans conséquence : la Belgique remporte ce groupe 2, un point devant la France et l’Irlande (les Bleus se qualifièrent aussi… grâce à une meilleure différence de buts), et dispute le Mondial espagnol de 1982. Mais le nul de 1987 (0-0), sera bien plus dommageable. Déjà accrochés au Heysel (2-2), les Diables de Guy Thys, pourtant demi-finalistes du Mondial 86, loupent finalement la qualification pour l’Euro 88 dans un groupe 7 remporté par les Irlandais. Une grosse déception pour la Belgique...

4. 15 novembre 1997 (Barrages Mondial 1998) > BEL – IRL 2-1

Le 1-1 à Landsdowne Road en barrages aller (les Pays-Bas ont devancé les Belges dans le groupe 7), a ouvert les portes du Mondial 98 aux Diables. À Dublin, Luc Nilis endosse enfin son costume de buteur décisif. L’attaquant du PSV répond au but de Denis Irwin d'une splendide frappe dans la lucarne. Si brillant en club, Nilis peine à marquer en équipe nationale. C’est seulement son 7e goal en 42 « caps », et le premier d’importance.

Lucky Luc va récidiver au retour. Ray Houghton avait glacé l’ardeur des spectateurs du Heysel, en répondant à l’ouverture du score de Luis Oliveira. Mais, à vingt minutes du terme, Nilis, sur un superbe assist de Gert Claessens offre aux Diables de Georges Leekens une 5e qualification consécutive pour un Mondial, un peu inespérée après un début de qualif compliqué sous Wilfried Van Moer...

5. 18 juin 2016 (Euro 2016) > BEL – IRL 3-0

Battus lors de leur premier match de la phase finale de l’Euro 2016 face à l’Italie (0-2), les Diables de Marc Wilmots n’ont plus droit à l’erreur face à l’équipe la plus faible de leur poule. Un succès est obligatoire avant de jouer la qualif face à la Suède. À Bordeaux, les Belges se rassurent. Un doublé de Romelu Lukaku et une belle tête d’Axel Witsel, pour un succès mérité, assuré en seconde période...

Les 15 précédents

12-02-1928 Liège, Sclessin > Bel-Irl 2-4 (38e Braine, 41e Ledent/55e et 73e White, 59e Lacey, 77e O’Sullivan)

20-04-1929 Dublin, Dalymount Park > Irl-Bel 4-0 (32e, 80e et 89e Flood, 73e Byrne)

11-05-1930 Molenbeek, Daring CB > Bel-Irl 1-3 (20e Bastin/33e et 57e Dunne, 77e Flood)

25-02-1934 Dublin, Dalymount Park, qualifs CdM > Irl - Bel 4-4 (27e, 48e et 59e Moore, 75e Kelly/15e Capelle, 25e St. Vanden Eynde, 47e et 60e Fr. Vanden Eynde)

24-04-1949 Dublin, Dalymount Park > Irl - Bel 0-2 (54e Lemberechts, 84e Mermans)

10-05-1950 Bruxelles, Heysel > Bel-Irl 5-1 (3e, 33e et 84e Mermans, 19e De Hert, 56e Chaves d’Aguilar/72e Duffy )

24-03-1965 Dublin, Dalymount Park > Irl - Bel 0-2 (15e McEvoy csc, 59e Jurion )

25-05-1966 Liège, Sclessin > Bel-Irl 2-3 (5e Van Himst, 25e Vandenboer/20e et 46e Cantwell, 69e Fullam )

15-10-1980 Dublin, Lansdowne Road, qualifs CdM > Irl - Bel 1-1 (13e Cluytens/42e Grealish )

25-03-1981 Bruxelles, Heysel, qualifs CdM > Bel-Irl 1-0 (87e Ceulemans )

10-09-1986 Bruxelles, Heysel, qualifs Euro > Bel-Irl 2-2 (14e Claesen, 59e Scifo/18e Stapleton, 90e Brady )

29-04-1987 Dublin, Lansdowne Road, qualifs Euro > Irl - Bel 0-0

29-10-1997 Dublin, Lansdowne Road, barrages CdM > Irl - Bel 1- 1 (7e Irwin/29e Nilis )

15-11-1997 Bruxelles, Roi Baudouin, barrages CdM > Bel-Irl 2-1 (25e Oliveira, 69e Nilis/58e Houghton )

18-06-2016 Bordeaux, Stade Matmut Atlantique, phase finale Euro > Bel-Irl 3-0 (18e et 70e R. Lukaku, 61e Witsel)

Bilan > 15 matches / 6 victoires / 4 défaites / 5 nuls / 28 buts pour / 24 buts contre / 23 points sur 45, soit 51,11%