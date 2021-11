Kevin De Bruyne était content du match de l’équipe. "Surtout en première mi-temps, on a fait un bon match", dit De Bruyne. "On a joué avec plusieurs nouveaux joueurs, les automatismes n’étaient pas encore au point. On a commis quelques fautes, mais c’est normal. Bien sûr qu’on aurait voulu terminer cette campagne avec une nouvelle victoire, mais parfois, il faut se satisfaire d’un point."

Après avoir marqué son but, Kevin s’est dirigé vers le public gallois qui le huait. "Ce sont eux qui ont commencé", sourit KDB. "Visiblement, je ne suis pas très populaire quand je joue contre des Britanniques. Ce n’est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent souvent en Angleterre. Ce petit jeu avec le public rend le football amusant."

Meunier : "J’ai pris du plaisir"

La préparation estivale de Thomas Meunier a été perturbée par les blessures et le coronavirus. Il avait même raté les derniers rassemblements avec les Diables. Celui-ci, avec deux matchs plutôt aboutis, lui a fait un bien fou. "J’avais besoin d’accumuler du temps de jeu", savourait le Sainte-Odois, titulaire à côté de son pote Timothy Castagne. "Un flanc droit très qualitatif, hein", souriait-il au micro de la RTBF. "Plus sérieusement, c’est facile de jouer avec un garçon comme Tim, même quand il est repositionné dans le trio défensif. Il est polyvalent et possède un état d’esprit offensif. J’ai pris du plaisir." Pas de quoi gâcher ce partage en clôture. "Il y avait beaucoup de changements dans l’équipe et on a quand même dominé ce match et ce groupe. Les Gallois devaient prendre un point pour disputer leur barrage à domicile, on ne peut pas leur en vouloir de s’être arrachés jusqu’au bout."