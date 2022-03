Depuis le 25 octobre 2018, la Belgique n'a plus quitté la première place du classement Fifa, soit une des cinq plus longues séries de l'histoire de ce classement. Mais cette hégémonie prendra fin officiellement ce jeudi, lorsque la Fédération internationale de football publiera son classement mis à jour.

Vendredi dernier, on vous expliquait que le Brésil, vainqueur du Chili, avait virtuellement dépassé les Diables. Des Diables qui n'avaient pas amélioré leur sort samedi, en partageant 2-2 lors de l'amical disputé en Irlande.

Toutefois, la victoire de ce mardi soir face au Burkina Faso permettait à la Belgique de regagner quelques points précieux, de repasser virtuellement en tête et d'espérer coiffer sur le fil le Brésil avant la publication officielle de la Fifa jeudi. Mais pour cela, il fallait encore que la sélection brésilienne soit battue ou partage en Bolivie la nuit dernière. Sauf que Marquinhos, Dani Alves et Cie ont assuré le spectacle (victoire 0-4) et ont donc confirmé leur place de numéro 1. Qui sera officielle dès demain.

Pour les amateurs de chiffres précis, sachez que la Belgique possèdera 1827 points dans ce nouveau classement, soit deux de moins que le Brésil (1829 pts). La France restera quant à elle sur la troisième marche. La suite du top 5 est constitué par l'Argentine (4e) et l'Angleterre (5e).