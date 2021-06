On y a cru jusqu'au bout, mais la deuxième victoire belge de ce Tour de France - après celle de Tim Merlier hier à Pontivy - ne fut finalement pas pour aujourd'hui. Au grand désespoir des Diables rouges notamment,qui étaient rassemblés devant la télé cette après-midi pour soutenir le jeune coureur de Lotto Brent van Moer, auteur d'un merveilleux numéro sur l'étape du jour. Malheureusement, celui qui faisait partie de l'échappée a été repris à... 200 mètres de la ligne par les sprinteurs du peloton.

Une déception pour les Diables, comme le montre une vidéo publiée par Jan Vertonghen où Axel Witsel (en plein massage), Eden Hazard, et Thomas Vermaelen notamment, ainsi que leurs soigneurs, ont encouragé le coureur de 24 ans à coups de "Allez, come on!" jusqu'au bout. Avant de lancer des "Aïe aïe aïe" déçus une fois Van Moer débordé par Cavendish, vainqueur du jour, et ses adversaires.