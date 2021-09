La Belgique s’est facilement imposée en Estonie pour sa reprise après l’Euro raté. Les qualités sont toujours là, les défauts aussi.

Seules les victoires pourront refermer la cicatrice de l’Euro, disait Roberto Martinez en arrivant à Tallinn. En voilà une après un succès tranquille sur les Estoniens. Mais on a encore beaucoup pensé à l’Italie dans les bourrasques glaciales venues de la mer Baltique.

Déjà, il y a eu ce but encaissé après 96 secondes. Une sorte de copie estonienne du second but de la Squadra à Munich. Avec une perte de balle évitable, entre la passe un peu trop imprécise de Saelemaekers et l’action un peu molle de Vanaken, la défense belge n’a fait que regarder en reculant. Avec l’âge, Alderweireld devient coutumier du fait et ça ne risque pas de s’arranger dans le championnat qatari. Puis il y a eu un second goal local en toute fin de rencontre.

(...)