Les Diables se présentaient à Saint-Marin avec un onze de base inédit, ce vendredi.



Le sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez avait choisi d'aligner Michy Batshuayi en pointe avec Divock Origi et Adnan Januzaj derrière lui lors du le cinquième match de qualification à l'Euro 2020, vendredi, au Stadio Olimpico de Serravalle (20h45) contre Saint-Marin. Bien que Michy Batshuayi se soit présenté deux fois devant le gardien adverse au cours de la première demi-heure, les Diables tardaient à trouver l'ouverture et Saint-Marin a même mis le nez à la fenêtre à quelques reprises, forçant Thibaut Courtois à une parade, peu avant la 30e minute. Il fallait finalement attendre la 43e minute pour voir l'arbitre accorder un penalty aux Diables. Batshuayi se chargeait de le transformer et libérait son équipe: 0-1. Les deux équipes rentraient alors aux vestiaires sur ce score étriqué.



A la 55e, Martinez faisait monter Chadli et Mertens aux places de Januzaj et Origi, peu en réussite. Dans la foulée, le joueur de Naples doublait la mise sur son premier ballon, sur un centre de... Chadli ! L'Anderlechtois inscrivait lui-même le 0-3 à la 63e au terme d'une belle action collective. Praet remplaçait alors De Bruyne dans le dernier quart d'heure et les Diables terminaient la rencontre au petit trot, prenant toutefois la peine d'inscrire un quatrième but dans les arrêts de jeu, via Batshuayi.







Revivez notre direct:



Les compos:

Saint-Marin: S. Benedettini; M. Battistini, Brolli, D. Simoncini (cap.), Palazzi, Grandoni; Giardi, E. Golinucci, Mularoni; Nanni, Berardi.

Belgique: Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Tielemans, Carrasco, Januzaj, Origi, Batshuayi.