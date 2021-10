Plus tôt mercredi, il a été annoncé que Thorgan Hazard ne serait pas de la partie. L'ailier du Borussia Dortmund s'est blessé et a été remplacé par Arthur Theate, qui a été promu depuis les Espoirs.

Il y a donc un défenseur de plus dans la sélection de Roberto Martinez, qui n'avait convoqué que 4 défenseurs: Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Dedryck Boyata et Jason Denayer. Ce dernier s'est encore entraîné individuellement mardi après avoir connu un surmenage, mais a rejoint l'entraînement collectif et est prêt pour la rencontre contre la France.