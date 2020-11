Voici pourquoi les Diables, forts d’un lavage de cerveau de la part de leur coach préféré, ne perdront pas 5-2 comme en Suisse.

Jan Vertonghen, une grosse demi-heure après le 2-0 contre l’Angleterre : "La Nations League est une compétition à laquelle on a dû s’habituer. Le coach a joué un rôle très important en insistant chaque jour sur son importance. Au fur et à mesure, on a commencé à suivre son raisonnement. Il a raison quand il dit que cette génération mérite un trophée, et qu’on doit saisir chaque opportunité."

(...)