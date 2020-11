Hormis Eden Hazard et Timothy Castagne, les Diables rouges semblent être au grand complet pour le choc contre l’Angleterre de ce dimanche soir. Certes, Romelu Lukaku ne s’est pas entraîné avec le groupe, mais il a effectué quelques accélérations en compagnie d’un préparateur physique sur un terrain annexe. C’est de bon augure.

Et quand les Diables sont (quasiment) tous présents, on peut s’attendre à du spectacle. Surtout quand l’adversaire se nomme l’Angleterre, auteur d’un hold-up (2-1) lors du match aller, à Wembley. "On n’a pas oublié ce match", sourit Dries Mertens, un des absents lors de ce match-là. "On se sent encore mal de l’avoir perdu. On a beaucoup parlé de cette défaite. On ne l’a pas digérée et on veut donc absolument gagner."

L’enjeu de cette rencontre est double. Tout d’abord, une victoire permettrait à la Belgique de se rapprocher de la phase finale de la Nations League : le fameux Final Four, qui se jouera en principe en octobre 2021 (il faudra probablement encore battre le Danemark ce mercredi). "On dit souvent que la Nations League n’est pas comparable à un Mondial à un Euro, mais le coach veut tout gagner", confie Mertens.