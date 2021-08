Au cours du dernier Euro de football, organisé aux quatre coins du Vieux-Continent, l'équipe nationale belge n'avait volé ni au départ de Zaventem ni à bord d'avions Brussels Airlines, pour la première fois depuis des années. En revanche, l'équipe de football et son encadrement avaient eu recours à des vols charters assurés au départ de Charleroi par la compagnie lituanienne KlasJet, spécialisée dans les vols VIP.

Ce choix avait été dénoncé par les syndicats, qui avaient crié au dumping social dans le chef de KlasJet. L'auditeur du travail de Charleroi, Charles-Eric Clesse, avait lui-même estimé qu'il y avait "certainement un problème de fausse indépendance et de sous-traitance illégale" au sein de la compagnie aérienne lituanienne.

Les prochains déplacements des Diables, à Tallinn (en Estonie, le 2 septembre) et à Kazan (le 8 septembre), se feront cette fois à bord d'avions Brussels Airlines, confirme une porte-parole de la filiale de Lufthansa. Les vols décolleront toutefois de l'aéroport de Charleroi et non de Zaventem, le hub de Brussels Airlines.

Pour les matches suivants, des discussions sont encore en cours mais Brussels Airlines, dont un avion a été "griffé" aux couleurs des Diables Rouges, espère poursuivre à l'avenir la collaboration avec l'équipe nationale belge de football.