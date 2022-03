Les Diablotins ne sont plus qu’à 90 minutes d’une qualification historique pour l’Euro.

Six matchs, six victoires, treize buts inscrits, un seul encaissé. Difficile de présenter un plus beau bulletin que celui des Espoirs de Jacky Mathijssen qui n’ont désormais plus qu’à composter, avec un partage ou une victoire, leur billet pour le prochain Euro U21, organisé en Roumanie et en Géorgie en juin 2023.

Il s’agirait seulement de la quatrième participation des Diablotins à cette compétition. Mais cette génération semble plus que prête à succéder aux Chatelle, Vandooren, Soetars et Dufer (2002), aux Fellaini, Vertonghen, Witsel et Vermaelen (2007), ainsi qu’aux Faes, Mangala, Lukebakio et Saelemaekers (2019).